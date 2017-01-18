Уссурийский "гастролер" не удержался перед искушением во владивостокском супермаркете
В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку (Первореченский район) поступило сообщение продавца магазина, расположенного на проспекте 100-летия Владивостоку. Заявительница сообщила о том, что неизвестный мужчина открыто из кассы похитил денежные средства.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, мужчина во время покупки товаров, в момент, когда кассир подавала товар, вытащил из кассы 8 тысяч рублей и скрылся.
По подозрению в совершении грабежа сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего жителя города Уссурийска.
В отделе полиции гражданин дал признательные показания.
Похищенные деньги подозреваемый потратил по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества). В настоящее время подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
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