Около 500 пропавших и склонных к бродяжничеству детей разыскали в Приморье

С 2010 года во многих странах мира сегодняшняя дата - 25 мая официально признана Днем пропавших детей. Только в этом году полиция Приморья при содействии волонтеров вернула в семьи и государственные учреждения 456 пропавших и склонных к бродяжничеству детей. В территориальные органы внутренних дел Приморского края доставлено 714 детей и подростков, не достигших 16-летнего возраста, находившихся в ночное время на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых, - сообщает "Вести: Приморье".

Полиция Приморья рекомендует запомнить жителям и гостям края ряд правил, которые помогут родителям ускорить процесс поиска пропавшего ребенка, если это случилось.

В случае пропажи ребенка в первую очередь нужно отбросить панику и сохранять спокойствие. Не рекомендуется тратить время на самостоятельные поиски и ожидание. В первую очередь нужно убедиться в том, что ни в одном из известных вам мест возможного нахождения пропавшего нет (ребенок может быть в гостях у друзей, родственников, одноклассников).

Запомните время, когда вы поняли, что ребенок пропал, опросите близких или соседей. Проверьте чердак, подвал, свое транспортное средство и другие скрытые места в вашем доме. Если принятые меры не привели к результату, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции.

При обращении в отдел полиции необходимо:

- подать письменное заявление, в котором нужно полностью указать ФИО, дату рождения пропавшего ребенка;

- при себе иметь документы, удостоверяющие вашу личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем;

- найти образцы ДНК ребенка;

- составить подробное описание одежды, обуви и личных вещей ребенка в момент исчезновения;

- описать особые приметы пропавшего (манеру говорить, шрамы, родимые пятна, татуировки, пирсинг, травмы и другое);

- приложить к заявлению фотографию ребенка, сделанную незадолго до исчезновения (максимум шестимесячной давности).

Отвечайте на все вопросы, которые вам будут задавать полицейские. Изложите свои подозрения и версию случившегося. Не скрывайте никакой информации и вспоминайте любые малейшие детали, расскажите об изменениях в поведении пропавшего, которые вы могли замечать до исчезновения (возможно, это могли быть подозрительные звонки на телефон, появление странных друзей, его взволнованный вид или проблемы в школе). Вспомните, о чем ребенок мог говорить перед уходом, был ли у него конфликт с кем-нибудь из близких. Уточните, не видел ли кто человека, причастного к исчезновению ребенка (если такая информация существует, постарайтесь подробно описать это полицейским).

Подключите к поиску как можно больший круг людей: друзей, коллег по работе. Разместите информацию о пропаже несовершеннолетнего в социальных сетях.

Обзванивайте больницы, бюро регистрации несчастных случаев (телефон БРНС УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 240 13 13). справочную Скорой помощи.

Помните: во время проведения поисковых мероприятий кто-нибудь из взрослых членов семьи должен находиться дома (в практике работы полицейских есть случаи, когда разыскиваемый ребенок вернулся домой, но об этом никто не знает и поиски продолжаются).





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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