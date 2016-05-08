Около двух тысяч приморцев пострадали от укусов клещей во время режима самоизоляции

За время режима самоизоляции в Приморье более 1950 человек обратились в медучреждения с присосавшимися клещами. Чаще всего их привозят с дач из Надеждинского района и лесов на Шаморе, Русском острове и пригороде Владивостока.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, первый случай присасывания клещей в этом году был зарегистрирован 20 марта, в течение двух недель было зарегистрировано ещё восемь. В начале апреля в Приморье ввели режим самоизоляции и запрет на посещение лесов из-за распространения коронавируса, но количество обращений с каждой неделей только росло, и к 21 мая достигло 1963. В это число не входят те, кто снял клеща самостоятельно и не повёз его в лабораторию.

«Этот показатель находится на уровне среднемноголетних», – отметили в Роспотребнадзоре. Например, по состоянию на 29 мая прошлого года в Приморье было зарегистрировано 2246 случаев присасывания клещей.

Из обратившихся в медучреждения только 63% сдали клещей на экспресс-исследование. В четырёх случаях был найден вирус клещевого энцефалита. Этих клещей сняли на Седанке, в Уссурийске, Находке и Лазовском районе. Энцефалит также подозревают у жителя Дальнегорска. Риккетсиозом заболел ребёнок в посёлке Трудовое. Проверку на боррелиоз проходят шесть человек (клещи присосались в Надеждинском и Партизанском районах, Дальнегорске, Находке и Уссурийске).

Жители Владивостока чаще всего привозят клещей с дач (где самоизолироваться не запрещали) в Надеждинском районе: Соловей-Ключе, Кипарисово, Сиреневке и Тавричанке. На втором месте – лесные районы Шаморы, бухты Емар, Русского острова, Седанки, Океанской, Садгорода, Весенней, посёлка Трудовое и Снеговой Пади.

Во Владивостоке от клещей обрабатывают только общегородские территории с большим количеством людей, где были зафиксированы случаи присасывания. Например, в Покровском парке и Минном городке таких случаев не было.

«По результатам мониторинга Роспотребнадзора за предыдущий год выбираются самые массовые участки. В этом году (как и в последние пять лет) это Лесное и Морское кладбища и парк ДВФУ. Территории лесов в расчёт не берутся», – уточнили в пресс-службе мэрии.

Всего в Приморье в этом году должны обработать от клещей 1700 гектаров. Это летние лагеря, базы отдыха, детские сады, приюты, санатории, парки, скверы и кладбища. Оптимальное время обработки – апрель, май или за 3-5 дней до заезда людей. Эффективность обработки, по оценке Роспотребнадзора, составляет 99,9%.

«Остаточное действие инсектицидного средства сохраняется в течение одного или полутора месяцев в зависимости от погодных условий», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Обработать от клещей можно и свой дачный участок: сделать это самостоятельно или вызвать специалистов. Акарицидная обработка 10 соток земли стоит около 3000-3500 рублей. А для похода в лес специалисты советуют использовать средства от клещей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]