В Приморье выбрали председателя Общественной палаты очередного созыва

Губернатор Олег Кожемяко открыл первое заседание Общественной палаты Приморского края третьего созыва в среду, 27 мая, сообщают «Вести:Приморье». В состав объединения вошли представители общественных организаций, ориентированных на поддержку ветеранов войны и труда, инвалидов, молодых семей, а также занимающихся продвижением спорта и здорового образа жизни, патриотическим воспитанием, отметили в пресс-службе правительства Приморского края.

Во время заседания открытым голосованием был выбран председатель Общественной палаты Приморского края очередного созыва. Объединение возглавил руководитель Союза «Приморская торгово-промышленная палата» Борис Ступницкий, который ранее занимал эту должность. Его поздравил губернатор Олег Кожемяко.

«Нужно делать так, чтобы каждый шаг был выверен и приносил пользу Приморью. Надеюсь, с вашей стороны эта работа будет продолжена, а мы, со своей, как и прежде, станем оказывать всяческую помощь», – отметил Олег Кожемяко.

Напомним, Общественная палата Приморского края избирается на три года, ее первый состав начал работу в марте 2014 года, второй – в апреле 2017 года. Одна из ключевых задач объединения – обеспечение согласованного взаимодействия граждан, органов власти и некоммерческих организаций при решении важных вопросов, направленных на социальное и экономическое развитие региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]