Собрание собственников жилья: фальсификации протоколов решений больше не станет сюрпризом

Закон, который позволит проводить онлайн общие собрания дачников и собственников жилья, подписал президент Путин 25 мая 2020 года. Ранее, 20 мая, он был одобрен Советом Федерации, сообщают «Вести:Приморье». В связи с пандемией в закон были также включены положения о переносе в этом году обязательных годовых собраний в ТСЖ и ЖСК. Ранее их полагалось провести до 1 июля, теперь же они должны состояться до января 2021 года.

До сих пор проведение общих собраний чаще всего было весьма затруднительным мероприятием: оно назначается, как правило, в рабочее время, о нем не всегда вовремя оповещают собственников, говорит зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. "Это зачастую приводит к фальсификации протоколов фальсификации протоколов, которые не всегда устраивают большинство жителей", - подчеркивает он. Заочное проведение общих собраний (когда оригиналы бюллетеней нужно передавать по указанному адресу) неудобно для собственников, которые или находятся в отъезде, или живут в другом месте.

Для голосования жителей минкомсвязи создаст специальную форму на портале госуслуг. Ежегодно в стране проводится более 1,5 млн голосований собственников жилья, проведение собраний через портал госуслуг повысит их прозрачность, отметил замглавы минкомсвязи Андрей Черненко.

Для участия в онлайн-собрании необходимо зарегистрироваться на госуслугах или же обратиться в МФЦ, если нет своего логина, поясняет Качкаев. От администратора собрания поступит сообщение на электронную почту о дате, времени и повестке собрания. Если же участие онлайн для некоторых собственников невозможно, предусмотрен вариант передачи заранее своего решения по повестке администратору собрания.

Базовой для таких голосований является Государственная информационная система ЖКХ.

Но общие собрания могут проводиться не только через нее, но и через региональные информационные системы при условии их интеграции и обязательной выгрузки всех документов такого собрания в ГИС, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Проведение первого голосования через интернет в большинстве домов не потребует предварительного очного собрания. Такая возможность предусмотрена для всех форм управления домами, кроме непосредственной (в таких домах собственников не много), отмечает «РГ».

Инициатором первого онлайн-собрания может стать собственник или же управляющая организация. За десять рабочих дней до собрания инициатор должен оповестить соседей. Если против интернет-голосования наберется более половины голосов, то проводить его запрещается.

Голосование по повестке должно продолжаться в интернете от 7 до 60 дней. С итогами жильцы смогут также ознакомиться в интернете. При этом волеизъявление своих соседей они не увидят, будет доступен только конечный результат, уточняет Качкаев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]