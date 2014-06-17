Онлайн-голосование жильцов предлагают проводить на портале госуслуг

Минкомсвязь предлагает проводить онлайн-голосование жильцов многоквартирных домов на портале госуслуг, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Соответствующий законопроект разрабатывается ведомством. Он предусматривает внесение поправок в Жилищный кодекс, которые предоставят жильцам возможность проведения с использованием портала госуслуг общего собрания, голосования и принятия решений входящим в его компетенцию по вопросам, а также последующее автоматическое формирование протокола по итогам голосования.

Отмечается, что в ходе реализации документа процедуры проведения общего собрания собственников в электронном виде будут упрощены. В ведомстве считают, что, в случае принятия закона, у жильцов вырастет интерес к принятию решений по вопросам управления многоквартирными домами, а также будет обеспечено санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в период пандемии.

В Минкомсвязи обратили внимание, что существующие формы онлайн-голосования жильцов затратны с точки зрения финансов и времени, и допускают искажение итогов. «Существующая сегодня процедура общего собрания слишком громоздка и запутана даже при проведении в электронном виде. Доходит до того, что жители вынуждены платить сторонней фирме, чтобы та помогла организовать процесс. Наша твердая позиция состоит в том, что управление своим жильем должно быть простым», — пояснил замдиректора департамента по информатизации Минкомсвязи Антон Колыхалов.

По его мнению, использование для онлайн-голосования портала госуслуг, на котором уже зарегистрировано более 100 млн пользователей, сделает сервис доступным сразу максимально широкой аудитории. «Люди должны почувствовать себя полноценными хозяевами своей земли, своего жилища, дома. Мы также планируем выпустить специальное мобильное приложение, позволяющее сделать простым и интуитивным процесс принятия решений и взаимодействие с управляющей организацией», — добавил Колыхалов.

Президент России Владимир Путин 25 мая подписал закон, позволяющий проводить собрания собственников жилья в многоквартирных домах в онлайн-формате. Закон вступил в силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]