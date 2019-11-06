Аэрофлот внес изменения в порядок обслуживания пассажиров. Изменения носят временный характер, соответствуют санитарно- эпидемиологическим правилам, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Методическим указаниям Росавиации и Роспотребнадзора и направлены на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.

Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, использование которых обязательно в течение всего времени нахождения на борту;

Замена защитной маски пассажирами в полете должна осуществляться каждые 3 часа. В случае необходимости защитные маски для замены использованных предоставляются пассажиру бортпроводниками;

При посадке и высадке с борта воздушного судна пассажиры должны соблюдать рекомендованную социальную дистанцию в 1,5—2 м.;

При посадке на рейс проводится обязательное бесконтактное измерение температуры тела. Пассажиры с повышенной температурой (более 37 градусов) на борт не допускаются;

Перед входом на борт воздушного судна пассажирам предлагается обработка рук безопасными жидкостями вирулицидного действия;

Все время нахождения на борту воздушного судна верхняя одежда пассажира должна быть размещена на полке для ручной клади. Доставать верхнюю одежку во время полета без уважительной причины и информирования бортпроводника не допускается.

Пассажиры должны оставаться с пристегнутыми ремнями безопасности в течение всего полета;

Необходимое перемещение пассажиров по салону во время полета строго ограничено посещением туалетной комнаты;

Во время полета проводится регулярная обработка туалетной комнаты дезинфицирующими средствами;

Изменено меню питания пассажиров. Продукты питания предлагаются либо в герметичной индивидуальной упаковке, либо после термической обработки на борту. Холодные напитки подаются в индивидуальной упаковке. Собственные продукты и напитки пассажиров, включая детское питание, могут проноситься на борт только в невскрытой герметичной упаковке;

Наземный персонал авиакомпании и все члены экипажа "Аэрофлота" прошли дополнительную подготовку на случай проявления симптомов ОРВИ у пассажиров во время полета;

Воздушные суда "Аэрофлота" укомплектованы антисептическими салфетками, дезинфицирующими спреями, перчатками, масками. Ношение перчаток и масок бортпроводниками обязательно;

Указанные меры являются временными, введены с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, и будут поэтапно смягчаться вплоть до возвращения к обычному режиму пребывания и обслуживания на борту.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]