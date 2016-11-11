Крупный штраф заплатит водитель автобуса, испортивший удостоверение ветерана Великой Отечественной войны

Мировой судья судебного участка № 65 города Уссурийска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК РФ (повреждение официального документа, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, в декабре 2018 года водитель рейсового автобуса отказал 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны в бесплатном проезде. После того, как пенсионер предъявил удостоверение, он порвал документ и вытолкнул ветерана из автобуса.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Не согласившись с приговором, подсудимый обжаловал его в апелляционном порядке.

Судьей Уссурийского районного суда приговор оставлен без изменения, в удовлетворении апелляционной жалобы подсудимого отказано.

Приговор считается вступившим в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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