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Трутнев предложил субсидировать авиаперелеты в ДФО для развития внутреннего туризма

Трутнев предложил субсидировать авиаперелеты в ДФО для развития внутреннего туризма

Источник фото: dfo.gov.ru

Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил сформировать рабочую группу по разработке мер поддержки туристической отрасли на Дальнем Востоке, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

"На заседании рабочей группы поручено рассмотреть вопрос о субсидировании авиаперелетов в целях стимулирования внутреннего туризма для посещения ДФО", - сообщает пресс-служба полпредства в ДФО.

По словам вице-премьера, "Дальний Восток - прекрасное место для туризма, но билеты для жителей центральной России в регионы ДФО дорогие".

"Надо сформировать туристический продукт, который позволит сделать такие поездки более доступными и апробировать его в течение сезона. Мне кажется, этот продукт будет востребован и сможет получить поддержку правительства РФ. Думаю, людям будет интересно посетить, например, Камчатку или другие регионы, если такая поездка станет существенно дешевле", - сказал Трутнев, которого цитирует пресс-служба дальневосточного полпредства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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