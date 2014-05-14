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В Приморье обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти
29 мая 2020 года в частном доме по улице Гагарина в селе Шумный Чугуевского района обнаружено тело 52-летнего мужчины со следами насильственной смерти, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации по Приморском краю.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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