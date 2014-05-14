Новости Происшествия
Сегодня, 17:50

В Приморье обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти

В Приморье обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти

Источник фото: СК РФ по Приморскому краю

29 мая 2020 года в частном доме по улице Гагарина в селе Шумный Чугуевского района обнаружено тело 52-летнего мужчины со следами насильственной смерти, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации по Приморском краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).  

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме