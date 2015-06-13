Анонс на 1 июня

С 1 июня - начинается второй этап гидравлических испытаний теплотрасс во Владивостоке.

С 1 июня - Тихоокеанский флот начинает подготовку к параду Победы, который пройдет 24 июня.

С 1 июня - в Приморье начинается оздоровительная компания - отдыхом и оздоровлением детей имеют право заниматься только те организации, которые перечислены в новом реестре безопасных лагерей.

С 1 июня - в Приморье откроют стадионы для занятия спортом.

С 1 июня - начнут выплачивать дополнительные пособия семьям с детьми — разовые выплаты по 10 000 рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. Малоимущим семьям с детьми выплатят половину прожиточного минимума за месяц, начиная с января.

С 1 июня - вступают в силу дополнительные правила регистрации безработных - все заявления будут проверять по базам данных ЗАГС и МВД. Центры занятости в ЗАГСах фиксируют информацию о регистрации детей заявителя, а МВД – информацию о его прописке.

С 1 июня - судебные приставы смогут получать доступ не только к информации по расчётным счетам, но и по всем видам банковских услуг, в том числе о движении средств в валюте.

1 июня - Международный день защиты детей.

1 июня - Всемирный день родителей.

1 июня - Всемирный день молока.

1 июня - День Северного флота ВМФ России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]