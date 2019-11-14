Продолжение ограничений, гидравлические испытания: что ждет приморцев в июне

С 1 июня в России начинают постепенно снимать ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса нового типа. Но в Приморье режим повышенной готовности сохранится до середины первого летнего месяца.

Продление ограничений

Режим повышенной готовности в Приморье вместе со значительной частью ограничений продлён до 15 июня включительно. Однако часть мер с наступлением лета ослабят. В частности, администрация города сообщила, что с 1 июня откроют стадионы. Также до первого дня лета закрыт въезд в Хасанский район.

Детский отдых

С 1 июня 2020 года отдыхом и оздоровлением детей имеют право заниматься только те организации, которые перечислены в новом реестре безопасных лагерей. Список приморских организаций размещён на информационном интернет-портале о детском отдыхе Приморского края. Список детских оздоровительных организаций в других регионах России можно найти здесь.

Дети до 16

С 1 июня начнут выплачивать дополнительные пособия семьям с детьми — разовые выплаты по 10 000 рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. Малоимущим семьям с детьми выплатят половину прожиточного минимума за месяц, начиная с января. Ранее Пенсионный фонд уже сообщал, что Более 15 тысяч приморских семей получили выплаты на детей до 3-х лет за апрель и май, а в июне их ждёт последний транш.

Учёт безработных через ЗАГС и МВД

Дополнительные правила регистрации безработных вступают в силу с 1 июня 2020 года. Теперь все заявления будут проверять по базам данных ЗАГС и МВД. Центры занятости в ЗАГСах фиксируют информацию о регистрации детей заявителя, а МВД – информацию о его прописке.

Приставам меняют правила

С 1 июня судебные приставы смогут получать доступ не только к информации по расчётным счетам, но и по всем видам банковских услуг, в том числе о движении средств в валюте.

Вместе с этим вступает в силу и закон, принятый ещё в прошлом году. Согласно документу, расширен перечень доходов, которые приставы не имеют права взыскивать с должника:

- единовременная материальная помощь при ЧС;

- финансовая помощь при утрате в ЧС имущества первой необходимости;

- единовременное пособие членам семей погибших от ЧС;

- единовременное пособие гражданам, получившим при ЧС вред здоровью любой степени тяжести.

Вино России

В конце июня вступит в силу закон о виноградарстве и виноделии. Он закрепляет понятие «вино России», а также определяет принципы господдержки и регулирования в отрасли. Например, он устанавливает технические требования и систему защиты продукта по географическому указанию. Закон не коснётся людей с личным подсобным хозяйством.

Отмена «банковского роуминга» внутри страны

С 14 июня российские банки не смогут брать комиссию за переводы с карты на карту внутри одного банка, даже если карта выдана в другом городе России. Разговоры об отмене «банковского роуминга» велись с 2017 года, однако документ принят только сейчас. При этом Сбербанк, например, чтобы компенсировать свои потери, взамен ввёл комиссию за переводы более 50 тысяч рублей в месяц, независимо от региона. Первыми пострадали дальневосточники, затем систему будут тиражировать на другие регионы. При этом больше никакие банки в принципе не брали комиссию за переводы между картами, зарегистрированными в разных регионах страны.

Гидравлические испытания

Во Владивостоке с 1 июня начнутся традиционные гидравлические испытания. Они пройдут в несколько этапов на протяжении всего июня, если их опять не перенесут из-за продления режима повышенной готовности и самоизоляции.

Большие парусники

3 июня во Владивосток вернётся фрегат «Паллада», участник кругосветной экспедиции парусников Russian Sails 2020. Вместе с владивостокским парусником к причалу в Золотом Роге пришвартуется и «гость» – калининградский барк «Седов», тоже принимавший участие в кругосветке. Оба судна пробудут во Владивосток значительное время.

Парад Победы

Торжественный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдёт во всех городах России. Тихоокеанский флот с 1 июня начинает подготовку к параду. В течение трёх недель в центре Владивостоке пройдёт шесть репетиций, в том числе будут повторные репетиции воздушной части парада.

Обзор подготовлен Vl.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]