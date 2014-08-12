Разрушенные каменные пирамиды восстановили на пляже у мыса Вятлина
На живописном пляже у мыса Вятлина на Русском острове вновь появился каменный городок. Жители Владивостока восстановили своими руками более сотни пирамидок, разрушенных в прошлом году, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.
Пять лет назад ко дню рождения Владивостока в рамках конкурса «Каменные башни города у моря» на побережье мыса Вятлина горожане собрали 155 пирамидок. С тех пор люди, посещавшие это место, следовали традиции – построить свою башенку и загадать желание. Однако в 2019 году пирамидки были разрушены. Одни предполагали, что это было сделано специально, другие – что фигурки смыло волнами.
Оказалось, городок восстановили. Творческие горожане воссоздали пирамидки из плоских камней, некоторые – выше человеческого роста. Кто-то построил замок с двумя башнями, кто-то поставил вертикально камни необычной формы. Сейчас на побережье находится более сотни пирамид.
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