На живописном пляже у мыса Вятлина вновь появился каменный городок

На живописном пляже у мыса Вятлина на Русском острове вновь появился каменный городок. Жители Владивостока восстановили своими руками более сотни пирамидок, разрушенных в прошлом году, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl.ru.

Пять лет назад ко дню рождения Владивостока в рамках конкурса «Каменные башни города у моря» на побережье мыса Вятлина горожане собрали 155 пирамидок. С тех пор люди, посещавшие это место, следовали традиции – построить свою башенку и загадать желание. Однако в 2019 году пирамидки были разрушены. Одни предполагали, что это было сделано специально, другие – что фигурки смыло волнами.

На выходных на пляже побывал фотограф VL.ru. Оказалось, городок восстановили. Творческие горожане воссоздали пирамидки из плоских камней, некоторые – выше человеческого роста. Кто-то построил замок с двумя башнями, кто-то поставил вертикально камни необычной формы. Сейчас на побережье находится более сотни пирамид.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]