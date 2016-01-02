Водителям предлагают интересные условия при оплате штрафа

Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение самую свежую редакцию проекта нового КоАП. Одна из главных новостей: действие 50‑процентной скидки при своевременной оплате штрафа предлагается расширить, сообщают «Вести:Приморье».

Пока уникальным предложением "платишь сразу - плати меньше" могут воспользоваться только водители. Еще в 2016 году в КоАП было введено правило: если штраф за нарушение правил дорожного движения оплатить в течение 20 суток, то можно в кассу внести только половину суммы.

Такое правило призвано стимулировать граждан к быстрой добровольной оплате. Теперь выгодно платить незамедлительно и совсем невыгодно тянуть, забывать или отшвыривать квитанции. При этом на серьезные нарушения, например, связанные с употреблением за рулем алкоголя, скидка не распространяется. Пьяный водитель платит по полной.

Проект нового КоАП предлагает расширить применение дисконта. Скидка не будет распространяться только на административные правонарушения, являющиеся грубыми, а также на правонарушения в сфере транспортной безопасности и ­отдельные водительские нарушения, отмечает «РГ».

Например, не будет возможности заплатить со скидкой за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора. Но и сегодня это нарушение не попадает под дисконт. В качестве же общего правила, то есть для всех статей, кроме попавших под исключение, предлагается установить возможность оплаты с 50-процентной скидкой в течение 20 дней с момента вынесения постановления по делу.

"При этом сохраняется возможность восстановления срока уплаты наложенного административного штрафа с 50-процентной скидкой, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления", - пояснили в Минюсте. В Федеральной службе судебных приставов полагают, что предлагаемые изменения приведут к сокращению количества административных штрафов, для взыскания которых необходимо применение мер принудительного характера. Проще говоря: люди чаще станут платить самостоятельно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]