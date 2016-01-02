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Вчера, 18:32

Водителям предлагают интересные условия при оплате штрафа

Водителям предлагают интересные условия при оплате штрафа

Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение самую свежую редакцию проекта нового КоАП. Одна из главных новостей: действие 50‑процентной скидки при своевременной оплате штрафа предлагается расширить, сообщают «Вести:Приморье».

Пока уникальным предложением "платишь сразу - плати меньше" могут воспользоваться только водители. Еще в 2016 году в КоАП было введено правило: если штраф за нарушение правил дорожного движения оплатить в течение 20 суток, то можно в кассу внести только половину суммы.

Такое правило призвано стимулировать граждан к быстрой добровольной оплате. Теперь выгодно платить незамедлительно и совсем невыгодно тянуть, забывать или отшвыривать квитанции. При этом на серьезные нарушения, например, связанные с употреблением за рулем алкоголя, скидка не распространяется. Пьяный водитель платит по полной.

Проект нового КоАП предлагает расширить применение дисконта. Скидка не будет распространяться только на административные правонарушения, являющиеся грубыми, а также на правонарушения в сфере транспортной безопасности и ­отдельные водительские нарушения, отмечает «РГ».

Например, не будет возможности заплатить со скидкой за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора. Но и сегодня это нарушение не попадает под дисконт. В качестве же общего правила, то есть для всех статей, кроме попавших под исключение, предлагается установить возможность оплаты с 50-процентной скидкой в течение 20 дней с момента вынесения постановления по делу.

"При этом сохраняется возможность восстановления срока уплаты наложенного административного штрафа с 50-процентной скидкой, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления", - пояснили в Минюсте. В Федеральной службе судебных приставов полагают, что предлагаемые изменения приведут к сокращению количества административных штрафов, для взыскания которых необходимо применение мер принудительного характера. Проще говоря: люди чаще станут платить самостоятельно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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