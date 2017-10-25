Страховщики получат уникальную возможность при оплате штрафа

Банки, страховые компании, а также другие участники финансового рынка получат возможность оплачивать половину от размера наложенного на них административного штрафа, сообщают «Вести:Приморье». Такой законопроект прошел в Госдуме второе чтение.

Отметим, в рамках действующего законодательства, штраф должен в полном размере быть погашен нарушителем не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении санкции. Со скидкой можно погасить только ряд штрафов, связанных с нарушением ПДД. Благодаря новому закону льготу получат и участники финрынка. Половину штрафа можно будет оплатить в случае его погашения не позднее 20 дней со дня вступления в силу постановления по делу об административном правонарушении.

Так, например, скидка может быть положена за досрочную уплату штрафа за невыполнение в установленный срок законного предписания ЦБ - вместо штрафа от 500 тыс. до 700 тыс. рублей организация оплатит только половину. Также можно будет воспользоваться льготой при уплате административного штрафа за недобросовестную эмиссию ценных бумаг по нарушениям, при работе с кредитными историями и во многих других случаях. Страховщикам, например, смогут "скинуть" за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо за навязывание дополнительных услуг.

Ранее с идеей расширить практику применения скидки за быструю уплату административных штрафов выступил Минюст, разрабатывающий сейчас проект нового КоАП. В министерстве предлагали куда более масштабную "скидочную" кампанию - а именно распространить льготу на более чем 1000 из 1666 составов правонарушений, которые предусмотрены в новом кодексе. Пока этот документ находится в стадии доработки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]