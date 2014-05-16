Уссуриец попросил знакомого прокатить его на крыше автомобиля ради видеоролика

Сотрудники отдела МВД России по городу Уссурийску изучили размещенную в социальных сетях видеозапись, на которой водитель автомобиля, двигаясь по улице Ленинградской, осуществляет перевозку пассажира - полураздетого молодого человека на крыше автомобиля. Данное видео молодой человек сам разместил у себя на странице в социальных сетях.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, полицейские возбудили дело об административном правонарушении, а видеозапись приобщили к материалам административного расследования. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что на крыше движущегося автомобиля марки "Тойота Целика" находился 23-летний местный житель. Являясь владельцем данной автомашины, молодой человек попросил сесть за руль своего знакомого, чтобы снять видеоролик.

Около дома по Владивостокскому шоссе экипаж ДПС остановил автомобиль "Тойота Целика". При проверке документов у 23-летнего владельца автомобиля отсутствовал полис обязательного страхования автогражданской ответственности. В соответствии с частью 2 статьи 12.37 КоАП (неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности) 23-летнему владельцу автомашины назначено наказание в виде штрафа в размере 800 рублей.

Установив обстоятельства события административного правонарушения, запечатленного на видеозаписи, сотрудники полиции привлекли к административной ответственности водителя нашумевшего видеоролика. В соответствии с частью 2 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей) водителю, осуществлявшему перевозку пассажира вне кабины автомобиля назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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