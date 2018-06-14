Какой будет погода на выходных в Приморье?
В ближайшие выходные дни над Приморским краем будет преобладать поле повышенного атмосферного давления. На большей территории края ожидается теплая и без осадков погода. Только в конце дня субботы местами в южных и западных районах могут пройти небольшие кратковременные дожди. Максимальные температуры смогут повыситься +19…+29 °С.
В воскресенье в континентальных районах станет еще теплее на 1 — 4 градуса. В прибрежных районах с южным ветром начнет поступать прохладный морской воздух, появятся очаги тумана. Здесь температура понизится до +12…+18 °С. В ночные часы температурный фон существенно меняться не будет, +4…+13 °С.
Во Владивостоке в выходные дни погода будет разной. В субботу тепло, +20…+23 °С. В вечерние часы может пройти небольшой кратковременный дождь. В воскресенье без существенных осадков, но местами может появиться туман. Свежий южный ветер понизит максимальную температуру на 2 – 4 градуса. Минимальная температура в пределах +9…+12 °С.
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