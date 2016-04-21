Судебные приставы во Владивостоке арестовали маршрутку за долги

В межрайонном отделении судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Приморскому краю заведено дело о взыскании с приморской организации штрафов ГИБДД на сумму 12 тысяч рублей, а также исполнительского сбора, назначенного в рамках различных исполнительных производств, на сумму 230 тысяч рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю, директор организации-должника уклонялся от исполнения обязательств и не являлся в отдел. В связи с этим маршрутный автобус, принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью, был объявлен в исполнительный розыск.

Судебные приставы установили местонахождение транспортного средства в одном из пунктов маршрута его следования и наложили на него арест. Автобус передан на ответственное хранение представителю юрлица, который предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации).

В случае неоплаты суммы задолженностей средство передвижения будет передано на реализацию в принудительном порядке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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