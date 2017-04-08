Приставы «достали» должника в санатории
Toyota Mark II уйдет с молотка в качестве средства для погашения долга. Мужчину, скрывающегося от уплаты более полумиллиона рублей, удалось отыскать в санатории, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на УФССП.
В межрайонном отделе судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Приморскому краю заведено разыскное дело по материалам исполнительного производства о взыскании 578 тысяч рублей c местного жителя в пользу физического лица.
Должник скрывался от приставов и взыскателя, не проживал по месту регистрации, в связи с чем работник службы объявил 54-летнего приморца и его имущество, а именно, транспортное средство марки Toyota Mark II, в исполнительный розыск.
В ходе проведения комплекса разыскных мероприятий судебные приставы установили местонахождение мужчины в одном из приморских санаториев, на территории которого и обнаружили легковой автомобиль.
В результате седан арестован, изъят, и, после проведенной оценки, передан на реализацию.
Комментировать: