Приставы «достали» должника в санатории





Toyota Mark II уйдет с молотка в качестве средства для погашения долга. Мужчину, скрывающегося от уплаты более полумиллиона рублей, удалось отыскать в санатории, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на УФССП.

В межрайонном отделе судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Приморскому краю заведено разыскное дело по материалам исполнительного производства о взыскании 578 тысяч рублей c местного жителя в пользу физического лица.

Должник скрывался от приставов и взыскателя, не проживал по месту регистрации, в связи с чем работник службы объявил 54-летнего приморца и его имущество, а именно, транспортное средство марки Toyota Mark II, в исполнительный розыск.

В ходе проведения комплекса разыскных мероприятий судебные приставы установили местонахождение мужчины в одном из приморских санаториев, на территории которого и обнаружили легковой автомобиль.

В результате седан арестован, изъят, и, после проведенной оценки, передан на реализацию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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