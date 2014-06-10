Длинная рука закона: должника из Приамурья нашли в Приморье





Заложил авто банку, нашел работу в другом регионе. Но это не спасло должника от ареста автомобиля, — сообщают «Вести: Приморье» по информации пресс-службы УФССП по Амурской области.

В межрайонном отделе судебных приставов по Свободному и Свободненскому району УФССП России по Амурской области было возбуждено исполнительное производство об обращении взыскания на заложенное имущество, а именно автомобиль марки Nissan Almera 2013 года выпуска в пользу залогодержателя — одного из банков.

Оперативно установить местонахождение должника и его автомобиля не удалось, в связи с этим в декабре 2019 года был объявлен исполнительный розыск имущества должника и заведено разыскное дело.

В ходе проведения комплекса исполнительно-разыскных мероприятий было установлено предполагаемое место работы и место жительства должника на территории Приморского края. Во взаимодействии с коллегами из п. Славянка Хасанского района Приморского края в конце января 2020 должник был установлен, находившееся в розыске транспортное средство арестовано.

«В настоящее время заведенное разыскное дело прекращено в связи с розыском имущества должника. Исполнительное производство передано по месту нахождения должника и его имущества для проведения реализации арестованного имущества», — говорится в сообщении пресс-службы УФССП по Амурской области.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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