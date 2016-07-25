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Погоня гаишников за мотоциклистом во Владивостоке попала на видео

Погоня гаишников за мотоциклистом во Владивостоке попала на видео

Источник фото: dps_controlnews

Погоню сотрудников ДПС за мотоциклистом во Владивостоке снял видеорегистратор автомобилиста. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_controlnews, в районе Рудневского моста автолюбитель стал свидетелем погони экипажа ГИБДД за мотоциклистом. Преследуя нарушителя, машина ДПС потеряла задний бампер.

Судя по видео, погоня завершилась на Выселковой. На обочине остался лежать мотоцикл, а что стало с его владельцем, автору видео выяснить не удалось. 

 

Видео - dps_controlnews

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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