Сегодня, 16:06
Погоня гаишников за мотоциклистом во Владивостоке попала на видео
Погоню сотрудников ДПС за мотоциклистом во Владивостоке снял видеорегистратор автомобилиста.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_controlnews, в районе Рудневского моста автолюбитель стал свидетелем погони экипажа ГИБДД за мотоциклистом. Преследуя нарушителя, машина ДПС потеряла задний бампер.
Судя по видео, погоня завершилась на Выселковой. На обочине остался лежать мотоцикл, а что стало с его владельцем, автору видео выяснить не удалось.
Видео - dps_controlnews
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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