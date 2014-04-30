Двоим жителям Владивостока будет присвоено звание "Почетный гражданин города"

4 июня состоялось заседание комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почётный гражданин города Владивостока». В этом году ими станут мастер спорта СССР по боксу и ветеран боевых действий в горячих точках.

В этом году в честь юбилея - 160-летия со дня основания города Владивостока - звание «Почетный гражданин города Владивостока» будет присвоено двум гражданам.

Андрей Брик, председатель Думы г. Владивостока: "Для нас, Думы города Владивостока, депутатов, жителей Владивостока, в первую очередь — это признание тех заслуг, тех людей, которые внесли огромный вклад в жизнь города, развитие города. Которые сегодня продолжают отдавать и своё здоровье, и свои знания, свои мудрые решения на то, чтобы город Владивосток был городом самым лучшим на нашей земле".

На заседании комиссии кандидатов представляли не только общественники и горожане, но и сами члены комиссии. Из 11 выбрали двоих. Это Сергей Кондратенко, председатель Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и Александр Ткачук, председатель Приморского отделения Союза писателей России, мастер спорта СССР по боксу, тренер высшей категории, капитан дальнего плавания.

Людмила Таран, председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы г. Владивостока: "Во вторник будет проведён комитет по социальной политике, где мы утвердим решение комиссии. Затем это предложение будет вынесено на заседание Думы г. Владивостока, где и пройдёт процедура. Затем ко Дню города будут награждены, либо к какой-то другой дате. Учитывая сложность ситуации с коронавирусной инфекцией, то есть может будет определена какая-то другая дата, людям будет присвоено звание почётного гражданина".

Окончательное решение по присвоению звания «Почётный гражданин Владивостока» будет принято на заседании Думы, 25 июня.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]