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В Приморье ищут водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся
По данным региональной ГИБДД, в минувший вторник в полицию поступили сообщения о 61 ДТП: 53 - с материальным ущербом, 8 – с пострадавшими. 1 человек погиб, 10 – травмированы. Повреждены 120 транспортных средств.
Автомобильная авария, в результате которой погиб пешеход, произошла в Михайловском районе края (на 6 км автомобильной дороги Михайловка-Дальнее), - сообщает "Вести : Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю. Водитель с места происшествия скрылся. Личность пешехода и водителя устанавливаются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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