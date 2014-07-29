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Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Приморье

Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Приморье

Источник фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

В селе Михайловка зарегистрировано ДТП с тремя пострадавшими, в том числе - шестилетней девочкой.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, при проезде перекрестка один из водителей не уступил дорогу автомобилю, двигавшемуся по главной дороге, спровоцировав столкновение. Пострадали водитель и пассажиры автомобиля, ехавшего по главной дороге.

Водитель госпитализирован. Пассажиры направлены на амбулаторное лечение.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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