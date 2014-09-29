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«Вылез наполовину»: пробка на Столетии заинтересовала пассажира внедорожника

«Вылез наполовину»: пробка на Столетии заинтересовала пассажира внедорожника

Во Владивостоке огромная пробка, сообщают подписчики whatsapp «Вести:Приморье». Так, на выезде из города ведутся дорожные работы. Это и стало причиной транспортного коллапса.

Количество машин на дорогах резко увеличилось, приморцы устремились на природу, к морю, на дачные участки.

Однако, ожидание утомляет. Так, наверное, и почувствовал утомление пассажир внедорожника. Вероятно, в салоне автомобиля ему стало скучно. Мужчина решил воспользоваться люком. Вылез в него наполовину, наблюдая, на сколько растянулась пробка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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