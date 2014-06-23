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«Запомните эти лица»: мужчина взял в ломбарде чужое и ушел (видео)
Минутка славы настигла двух молодых людей, которые решили воспользоваться услугами ломбарда в Артеме, сообщают «Вести:Приморье».
Мужчины стали героями очередного выпуска нюмористической рубрики artem.news.plus "Что украсть в ломбарде".
4 июня 2020 года они совершили кражу телефона, забытого возле окошка выдачи в ломбарде в Артёме.
Вот только все филиалы ломбардов в Артёме и Владивостоке оборудованы современными средствами видеонаблюдения, и такие "фокусы" незамеченными не остаются.
После проведения соответствующих мероприятий телефон был благополучно возвращен владельцу. Запомните лица этих людей и будьте осторожны при общении с ними.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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