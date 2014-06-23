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«Запомните эти лица»: мужчина взял в ломбарде чужое и ушел (видео)

«Запомните эти лица»: мужчина взял в ломбарде чужое и ушел (видео)

Источник фото: скрин видео

Минутка славы настигла двух молодых людей, которые решили воспользоваться услугами ломбарда в Артеме, сообщают «Вести:Приморье».

Мужчины стали героями очередного выпуска нюмористической рубрики artem.news.plus "Что украсть в ломбарде".

4 июня 2020 года они совершили кражу телефона, забытого возле окошка выдачи в ломбарде в Артёме.
Вот только все филиалы ломбардов в Артёме и Владивостоке оборудованы современными средствами видеонаблюдения, и такие "фокусы" незамеченными не остаются. 

После проведения соответствующих мероприятий телефон был благополучно возвращен владельцу. Запомните лица этих людей и будьте осторожны при общении с ними.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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