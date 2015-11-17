"От полиции не ушел": мотоциклиста привлекли к ответственности по четырем статьям

Водитель мотоцикла во Владивостоке привлечен к ответственности по четырем статьям кодекса об административных правонарушениях, - сообщает "Весит: Приморье".

Погоню сотрудников ДПС за мотоциклистом во Владивостоке снял видеорегистратор автомобилиста. Подробности происшестваия рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Во время несения службы в районе площади Баляева инспекторами ДПС был замечен мотоцикл, водитель которого грубо нарушал Правила дорожного движения.

Неоднократные законные требования об остановке мотоциклист проигнорировал и попытался скрыться.

Сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены организовать преследование. Во время погони водитель транспортного средства неоднократно выезжал на встречную полосу, создавая угрозу для других участников дорожного движения.

В районе дома №17 по улице Стрелочной правонарушителя задержали. Им оказался 30-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения на право управления мотоциклом.

В ходе проверки установлено, что транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке.

В отношении водителя составлены административные протоколы по ч.2 ст. 12.25 «Невыполнение требования об остановке транспортного средства», ч.4 ст. 12.15 «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения», по ст. 12.7.1 «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», а также по ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Транспортное средство мотогонщика помещено на стоянку временного задержания.

Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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