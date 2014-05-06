В аэропорту Владивостока можно пройти предполетные процедуры в индивидуальном порядке
Международный аэропорт сообщает о вводе дополнительной услуги ускоренного обслуживания пассажиров вне очереди Fast Track. Новый сервис позволит пассажирам внутренних рейсов существенно сэкономить время при прохождении предполетных формальностей.
Дополнительная услуга позволяет максимально сократить время оформления на рейс и пассажирский контроль. Право воспользоваться услугой по обслуживанию вне очереди имеют убывающие пассажиры всех авиакомпаний, выполняющих рейсы из аэропорта Владивосток по России.
Услуга Fast Track предусматривает индивидуальное обслуживание пассажира и экспресс прохождение предполетных процедур: отдельную регистрацию и оформление багажа, сопровождение пассажира на предполетный досмотр, прохождение предполетного досмотра и контроля посадки вне очереди. Все процедуры оформления в аэропорту осуществляются в сопровождении сотрудника аэропорта.
Стоимость услуги составляет три тысячи рублей с человека.
Также для комфортного пребывания пассажиров в воздушной гавани Приморья круглосуточно работают залы ожидания, VIP-зал и зона комфортного ожидания.
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