"Не встретила избранника или не желает афишировать личную жизнь?"- гадают экологи

Приморские экологи отмечают необычное поведение дальневосточной леопардессы Leo 123F - сообщает "Вести: Приморье". Она очень любит "селфиться" на видеоловушках, но ни разу не была замечена в сопровождении самца или котенка.

"Это самка, которую можно назвать амазонкой «Земли леопарда». Смелая, активная и подтянутая – за 6 лет жизни она пока ни разу не была замечена в сопровождении самца или котенка", - сообщает amurleo_land . - Возможно, это говорит о «нежелании» афишировать свою личную жизнь. Или редкая кошка еще не встретила своего пятнистого избранника".

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Снимки получены сотрудниками отдела науки с помощью фотоловушек.

Периодически самка подходит вплотную к автоматическим камерам, невольно создавая селфи. А энергии у Leo 123F - хоть отбавляй. Именно ее снимок «летающего леопарда» однажды победил в фотоконкурсе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]