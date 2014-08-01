В Приморье ребёнок чуть не захлебнулся в ёмкости для уток
Проверку по факту несчастного случая с ребёнком проводят полицейские и следователи СК в Хорольском районе. Двухлетний мальчик чуть не захлебнулся в ёмкости для уток, пока его бабушка распивала со знакомыми спиртное.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, инцидент произошёл в конце мая в Хороле. Местная жительница пришла в гости к соседям со своим сожителем и двухлетним внуком.
Пока взрослые употребляли спиртное, ребёнок был предоставлен сам себе и бегал по двору и прилегающей территории. Ближе к вечеру бабушка заметила долгое отсутствие мальчика и отправилась на его поиски. В этом ей стали помогать хозяева дома.
Ребёнка обнаружили за домом в наполненном водой металлическом коробе для уток. Мальчик лежал на спине и не подавал признаков жизни. Взрослые самостоятельно принесли его в больницу, где он в крайне тяжёлом состоянии был госпитализирован в реанимацию. Там находится до сих пор. К установлению всех обстоятельств случившегося приступили стражи порядка.
Как сообщили корреспонденту VL.ru в СК по Приморскому краю, по факту несчастного случая с ребёнком проходит проверка. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех причин трагедии.
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