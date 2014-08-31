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«Подарок» в 500 тысяч: Нововведения коснутся автовладельцев

«Подарок» в 500 тысяч: Нововведения коснутся автовладельцев

Автолюбителей нашей страны уже летом ожидает несколько важных изменений. Так, новые условия кредитования вступили в силу 1 июня 2020 года, сообщают «Вести:Приморье».

Теперь предельная стоимость участвующих в программе автомобилей 1,5 млн рублей, а не 1 млн, как это было ранее.

Воспользоваться скидкой от государства в 10 или 25% теперь могут не только семьи с детьми и начинающие водители, но и медики, работающие в государственных клиниках, отмечают специалисты крупных банков.

На ощутимую скидку могут рассчитывать и те, кто сдаст свой автомобиль старше 6 лет по программе Trade-in, а также те, кто никогда не имел собственного автомобиля до даты заключения кредитного договора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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