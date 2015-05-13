Приморье не попало в список регионов, где проведут исследование популяционного иммунитета к COVID-19
В Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге в июне планируется провести исследование популяционного иммунитета к COVID-19, сообщают «Вести:Приморье». Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.
Исследование необходимо для составления прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и в стране в целом. Кроме того, результаты тестирования позволят выявить особенности эпидемического процесса и помогут при планировании мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19, отмечает РИА Новости.
В исследовании примут участие дети в возрасте от одного года до 17 лет, а также взрослые шести возрастных групп (18 – 29 лет, 30 – 39 лет, 40 – 49 лет, 50 – 59 лет, 60 – 69 лет, 70 лет и старше), уточнили в Роспотребнадзоре.
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