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Приморье не попало в список регионов, где проведут исследование популяционного иммунитета к COVID-19

Приморье не попало в список регионов, где проведут исследование популяционного иммунитета к COVID-19

Источник фото: pixabay.com

В Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге в июне планируется провести исследование популяционного иммунитета к COVID-19, сообщают «Вести:Приморье». Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

Исследование необходимо для составления прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и в стране в целом. Кроме того, результаты тестирования позволят выявить особенности эпидемического процесса и помогут при планировании мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19, отмечает РИА Новости.

В исследовании примут участие дети в возрасте от одного года до 17 лет, а также взрослые шести возрастных групп (18 – 29 лет, 30 – 39 лет, 40 – 49 лет, 50 – 59 лет, 60 – 69 лет, 70 лет и старше), уточнили в Роспотребнадзоре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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