Новости Общество
Сегодня, 18:08

Законность «морской» стройки в заливе Владимира Ольгинского района проверит прокуратура

Законность «морской» стройки в заливе Владимира Ольгинского района проверит прокуратура

«Морскую» стройку в заливе Владимира в Ольгинском районе проверит природоохранная прокуратура, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Золотой мост».

Соответствующее обращение уже зарегистрировано в природоохранном ведомстве. Работники Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры проверят стройку, которая ведётся в акватории залива Владимир бухты Южная в Ольгинском районе. 5 июня 2020 года обращение под номером ВО-405, поступившее от издания «Примрепортёр», уже зарегистрировано в этой природоохранной прокуратуре. Начались проверочные мероприятия. Надеемся, что и структуры Росприроднадзора, расположенные в Приморском крае, не останутся в стороне.

Напомним, недавно начались какие-то странные «строительные» работы в акватории залива Владимира бухты Южная. Неизвестные лица берут скалу здесь же, неподалёку, и отсыпают акваторию. Предположительно, в этом месте хотят возвести стоянку для катеров.  При этом ничего неизвестно о законности работ: существует ли проект, учитывается ли влияние на окружающую среду и так далее. Даже разработка скального грунта – под вопросом: а приобретались ли соответствующие лицензии?

Надеемся, что  сотрудники Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры разберутся в этой ситуации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме