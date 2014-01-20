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УАЗ "Патриот" съехал в кювет и загорелся в Приморье
12 июня в 09.34 в пожарно-спасательную службу Лазовского муниципального района поступил сигнал о том, что на 19 километре автодороги Лазо - Заповедное произошло возгорание автомобиля УАЗ "Патриот", - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Незамедлительно к месту пожара выдвинулся расчёт огнеборцев.
Прибыв на место пожарные обнаружили полностью объятый пламенем автомобиль.
Приступив к тушению, в 10.01 пожар был локализован, а в 10.06 полностью ликвидирован на площади 6 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал.
На тушении были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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