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Девочка травмирована на железной дороге в Приморье

Девочка травмирована на железной дороге в Приморье

Источник фото: prim.news

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ДВСУ на транспорте СК РФ, 11 июня 2020 года в вечернее время на 132 км. перегона Лозовый - Партизанск травмирован ребенок. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение, по предварительной информации, угрозы жизни нет.

Следствием устанавливаются обстоятельства нахождения ребенка на железной дороге, проводится проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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