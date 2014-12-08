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Девочка травмирована на железной дороге в Приморье
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ДВСУ на транспорте СК РФ, 11 июня 2020 года в вечернее время на 132 км. перегона Лозовый - Партизанск травмирован ребенок. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение, по предварительной информации, угрозы жизни нет.
Следствием устанавливаются обстоятельства нахождения ребенка на железной дороге, проводится проверка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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