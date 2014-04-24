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Поездка на природу может обернуться штрафом

Поездка на природу может обернуться штрафом

Источник фото: drivenn.ru

Одним из самых популярных видов отдыха летом является поездка на собственном автомобиле на природу. При этом мало кто задумывается о правилах размещения автомобилей в прибрежной зоне. Многие водители подъезжают к пляжам, некоторые подъезжают к самой воде или вообще въезжают в воду. За подъезд к реке на водителя может быть наложен штраф 3 000 - 4 500 рублей, - сообщает "Вести: Приморье".

Чтобы не иметь проблем с законом, нужно ставить автомобиль на дороге, спецплощадке, имеющей твердое покрытие, вне водоохранных зон.  

В статье 65 Водного кодекса РФ четко прописано, на какое расстояние можно подъезжать к реке или другому водоему. По закону, водоохранная зона, в которую нельзя заезжать на авто, различается у разных водоемов. Например, у озера или небольшой речушки эта зона ограничивается 50 метрами. Реки, чья длина не превышает 50 км, имеют защитную зону в 100 м. Если вы подъехали отдохнуть к Волге или Оке, тогда водоохранная зона расширяется до 200 м. К морю нельзя подъезжать на транспорте ближе 500 м. 

При этом расстояние отсчитывается либо от линии берега, либо от парапетов набережных. У морей водоохранная зона отсчитывается от точки максимального прилива. 
 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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