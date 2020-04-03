Водителям напомнили о больших штрафах: режима самоизоляции не касаются

Коронавирус бушует, но отдых или проживание в течение какого-то времени на даче не является нарушением режима самоизоляции. В этом случае опасаться выписанного штрафа не стоит, чего не скажешь о ситуации, когда собственник авто, заботясь о чистоте своего «железного» коня, решит помыть ее самостоятельно, например, на дачном участке.

И федеральное, и местное законодательство большинства регионов страны не препятствуют процессу мойки автомобилей на частной территории, принадлежащей его владельцу. Но только до того момента, когда загрязненная нефтепродуктами и автохимией вода вытечет за пределы участка и попадет в почву, сообщают «Вести:Приморье».

На практике за проникновением в окружающую среду этих жидкостей никто не следит. Но не стоит забывать о «добрых» соседях, которые все вокруг видят, и все обо всех знают. И те, у которых всегда есть желание сделать видео, которое в будущем сможет «ему помочь». Ради хайпа многие сейчас не выпускают телефон из рук, размещая в Интернете множество разного рода роликов.

«Вопиющее нарушение природного законодательства» в виде помывки машины соседом по даче вполне может сгодиться для этих целей. Подобная в соцсетях может обернуться интересом к вам со стороны какой-нибудь природоохранной прокуратуры — если, например, у правоохранителей в данный момент имеются проблемы с отчетностью по такого рода «преступлениям». А уж из-за мытья машины, например, на улице перед воротами дачи, у автовладельца точно могут нарисоваться вполне реальные проблемы.

Заметим, что в федеральном российском законодательстве на данный момент не предусмотрено прямых запретов и кар за подобное нарушения. В этом смысле больше стоит опасаться региональных нормативных актов, отмечает «АвтоВзгляд».

Во многих субъектах РФ за мойку машины вне установленных мест (а деревенская улица явно к таковым не относится) установлены штрафы. Их величина разнится от области к области. Но физических лиц пока нигде больше чем на 5000 рублей за такое не наказывают.

Счастливчикам, имеющим домик на берегу речки, стоит иметь в виду, что им уж точно противопоказано мыть транспортное средство вне собственного участка. Есть такое понятие, как водоохранная зона водоема. Речь идет не о пожарном прудике, а о любом, фактически, проточном водоеме, даже деревенской запруде, ручеек, вытекающий из которой, в конце концов впадает в какую-нибудь реку. Для них водоохранная зона имеет вполне четкие границы, пролегающие, как правило, расстоянии 50—200 метров от уреза воды.

Мойка машины у ворот собственного дома, но в водоохранной зоне, означает неприятности уже со стороны федерального КоАП. Прежде всего, за нарушение требований к охране водных объектов, «которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение». И любой полицейский, лесничий, или работник рыбнадзора может составить протокол по статье 8.13 КоАП с ее штрафом в 1500—2000 рублей.

Одновременно, по статье КоАП 8.42, за нарушение «специального режима хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водоема» автомобилист может схлопотать штраф в размере 3000−4500 рублей. Таким образом, помывка личного автомобиля своими руками, если не соблюдать некоторых правил, может обойтись в круглую сумму.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]