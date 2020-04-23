Штрафы разделят: термины «самоизоляция», «самосохранение» и «социальная дистанция» закрепят законодательно

В России законодательно закрепят термины «самоизоляция», «самосохранение» и «социальная дистанция», сообщают «Вести:Приморье».

Об этом сообщила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, нужно дать определения ограничительным мерам в связи с коронавирусом, чтобы «никому не повадно было заниматься отсебятиной», отмечает «Коммерсант».

Адвокат юридической группы Марина Костина отмечает, что сейчас из-за пробела в законодательстве возникают разночтения: «Если мы будем с вами трактовать буквально режим самоизоляции, то получается, что я сам для себя определяю, изолируюсь я или нет. Но в действительности режим самоизоляции — это не право, а обязанность лиц, обладающих признаками заболевания, обеспечить свою изоляцию по месту жительства. Так как до пандемии не было подобного рода терминов закреплено на законодательном уровне, сейчас эта необходимость возникла. И чтобы ни у кого не было сомнений, мол, хочу — нахожусь дома, хочу — нет, я думаю, что законодатель и пытается урегулировать данный вопрос».

Новых штрафов в связи с изменением законодательства ждать не стоит, считает ведущий юрисконсульт Ирина Михеева: «Эти термины надо было вводить в самом начале, когда ввели штрафы за нарушение процедуры самоизоляции и социальной дистанции. Но так как в стране весной был хаос, законодателю, наверное, было не до узаконивания этих терминов.

Я думаю, законодатель именно и хотел избежать этих злоупотреблений со стороны проверяющих, чтобы расставить точки над i. Наказаний там достаточно, статья 26.1 Кодекса об административных правонарушениях определяет, за что штрафуют, а уже термины, в свою очередь, определяют, что является правонарушением, и уже будет ясно, правомерно это или неправомерно. Когда выйдет законодательный акт, мы посмотрим, как эти термины сформулированы, и уже можно будет судить о том, можно ли их двояко трактовать, либо достаточно точно даны определения этих понятий, и всем все понятно».

За нарушение режима самоизоляции сейчас действуют штрафы до 40 тыс. руб. Речь идет о случаях, когда режим двухнедельной самоизоляции не соблюдают граждане, прибывшие из других стран, и те, у кого диагностировали COVID-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]