Сегодня, 11:28
Дачникам напомнили о штрафах: что нельзя делать на участке
Традиция мыть свою машину на собственном загородном участке по-прежнему любима многими дачниками. Однако, это может обернуться немалым штрафом, сообщают «Вести:Приморье».
Законодательством не запрещается приводить в порядок своего «железного коня». Но если вода попадает в почву с теми химическими средствами, которыми воспользовался автовладелец, штрафа избежать не получится. Во многих регионах это прописано на законодательном уровне.
Штраф в размере 1,5 - 2,0 тысяч заплатят те, кто моет машину у ворот своего дома, но в водоохранной зоне. За нарушение «специального режима хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водоема» можно получить штраф в размере от 3 до 4,5 тысячи рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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