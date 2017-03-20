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Дачникам напомнили о штрафах: что нельзя делать на участке

Дачникам напомнили о штрафах: что нельзя делать на участке

Источник фото: pixabay.com

Традиция мыть свою машину на собственном загородном участке по-прежнему любима многими дачниками. Однако, это может обернуться немалым штрафом, сообщают «Вести:Приморье».

Законодательством не запрещается приводить в порядок своего «железного коня». Но если вода попадает в почву с теми химическими средствами, которыми воспользовался автовладелец, штрафа избежать не получится. Во многих регионах это прописано на законодательном уровне.

Штраф в размере 1,5 - 2,0 тысяч заплатят те, кто моет машину у ворот своего дома, но в водоохранной зоне. За нарушение «специального режима хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водоема» можно получить штраф в размере от 3 до 4,5 тысячи рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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