В Приморье злоумышленник сорвал кольцо с пальца 84-летней женщины
В Партизанске мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подсел на скамейку к пенсионерке и сорвал с её пальца кольцо, стоимостью свыше 12 тысяч рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Партизанску.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение краж 54-летний житель Партизанска.
Подозреваемый задержан. Он полностью признал свою вину и пояснил, что намерение совершить преступление у него появилось спонтанно, когда он увидел золотое кольцо на руке у пожилой женщины. Похищенное ювелирное изделие подозреваемый планировал продать, а вырученные деньги потратить на покупку алкогольных напитков.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж».
Подозреваемый заключен под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.
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