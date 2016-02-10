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В Приморье злоумышленник сорвал кольцо с пальца 84-летней женщины

В Приморье злоумышленник сорвал кольцо с пальца 84-летней женщины

Источник фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Партизанску

В Партизанске мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подсел на скамейку к пенсионерке и сорвал с её пальца кольцо, стоимостью свыше 12 тысяч рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Партизанску.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение краж 54-летний житель Партизанска.

Подозреваемый задержан. Он полностью признал свою вину и пояснил, что намерение совершить преступление у него появилось спонтанно, когда он увидел золотое кольцо на руке у пожилой женщины. Похищенное ювелирное изделие подозреваемый планировал продать, а вырученные деньги потратить на покупку алкогольных напитков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж».

Подозреваемый заключен под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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