Три крупных микрорайона во Владивостоке останутся без горячей воды с 15 июня

Энергетики Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») завершают второй этап весенне-летних гидравлических испытаний во Владивостоке раньше срока и уведомляют горожан Дальневосточной столицы о начале третьего этапа 15 июня. Он продлится до 24 июня.

В связи с работами на теплосетях ГВС будет временно ограничено у части потребителей Советского района, подключенных к теплоцентрали «Вторая речка», а также потребителей Ленинского района, подключенных к ВТЭЦ-2 и у потребителей в новом микрорайоне «Патрокл».

ГВС будет временно ограничено по следующим адресам:

100-летия Владивостока: 28, 88, 90, 92, 98а, 100а, 102, 104, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 120а, 121, 123, 124, 125а, 126, 128, 128а, 129, 130, 130а, 131, 133, 133а, 133у, 134, 135, 136, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 145а, 147, 149, 151, 153;

Арсенальная: 15;

Багратиона: 4, 6, 6а, 8;

Бородинская: 20у, 23/9, 25, 27, 29, 31, 33, 37/3, 39, 41а, 43, 45, 46/50, 47;

Давыдова: 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 28, 28а, 28б, 28в, 29, 29а, 30, 30а, 31а, 32, 33а, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 42а, 100у;

Енисейская: 1, 1у, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24;

Кирова: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19/1, 19/2, 20, 20а, 21/1, 21/2, 22, 22а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 56а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 93, 112;

Кутузова: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 5в, 7;

Магнитогорская: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11у, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

Русская: 2а, 2д, 5, 7, 9, 9б, 11, 11а, 15, 17а, 19в, 25, 27, 27а, 29, 33, 35, 37, 39, 39а, 41в, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 53б, 53д, 55а, 55а/0, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 61, 63, 65а, 67/1, 67/2, 68/1, 68а, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 72в, 73, 73а, 73б, 74, 74а, 74б, 75, 76, 76а, 76б, 77, 78, 78а, 79, 80/2, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 86, 87, 87а, 88, 88а, 88а, 90, 94, 94а, 97, 98, 99;

Татарская: 1, 5, 6;

Узбекская: 14, 15;

Чапаева: 2, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 24, 26;

Чкалова: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26.

Академический: 2;

Володарского: 8, 8а;

Дальзаводская: 2а, 2б, 21, 27, 31;

Ивановская: 2, 2а, 3б, 4, 4/10, 4у, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а;

Карла Либкнехта: 10а;

Карякинская: 29;

Ковальчука: 3, 6, 26;

Лазо: 6;

Махалина: 3;

Металлистов: 3, 5;

Муравьева-Амурского: 4, 5, 7/9, 11/13, 15/17;

Петра Великого: 3, 3/б;

Пионерская: 1;

Почтовый: 7/1, 7/2, 9;

Пушкинская: 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33/1, 33/4, 34, 35, 39, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89, 109;

Светланская: 45, 47, 49, 54, 105, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109/3, 109а, 115, 116, 117, 118, 118а, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173, 183;

Светланская: 55/литер: Б;

Светланская: 57, 59, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 80а, 85, 86, 87, 87в, 88;

Славянская: 17;

Спортивная: 1, 2а, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8у, 8у, 9, 10;

Тунгусская: 10, 10а, 12, 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а;

Фадеева: 43;

Фонтанная: 44;

Шкипера Гека: 15, 15/1, 15/2, 16, 24, 26;

Экипажная: 8/1.

Брестский: 1б;

Можайская: 1б, 20, 22, 24;

Нейбута: 135, 137, 139, 141, 4, 6, 8;

Сочинская: 1, 3, 5, 7, 15;

Феодосийская: 46.

Напоминаем, второй этап весенне-летних гидравлических испытаний подошел к концу. Горячая вода уже вернулась в дома по следующим адресам:

Авраменко: 2, 2а, 2б, 9а;

Авроровская: 4, 17, 24, 30;

Адмирала Фокина: 1, 3, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б, 20, 22, 23, 25, 26а, 27, 29, 31;

Алеутская: 2, 4, 10а, 12а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 24, 25/27, 29/31, 38, 41, 44, 46, 51, 53, 55, 57, 57/1, 57а, 57б, 61, 61а, 65, 65а, 82, 90;

Амурская: 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33;

Анисимова: 1, 3, 5, 7, 9, 15;

Арсеньева: 6, 8, 9/13;

Батарейная: 2, 6, 8, 8/1;

Башидзе: 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14у, 16;

Береговая: 3, 6, 8;

Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 28, 29, 31, 35, 36/38, 40;

Верхнепортовая: 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 9а, 10, 10а, 12б, 12в, 20, 27а, 46, 50а, 72/1;

Западная: 13, 27, 29;

Захарова: 5;

Казанская: 1, 4/6;

Комсомольская: 1в, 2, 17, 27а, 27в, 27д, 29;

Корабельная Набережная: 7;

Красного Знамени: 3, 21, 23, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 51а;

Краснознаменный: 5, 7, 9/11, 12;

Крыгина: 42;

Лазо: 12;

Лейтенанта Шмидта: 29;

Леонова: 27, 66;

Луцкого: 16;

Мордовцева: 6, 8д, 12;

Морская 1-я: 4/6, 6/25, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 16а, 16в, 20, 27;

Московская: 1, 11, 13, 15;

Мыс Кунгасный: 5;

Мыс Чумака: 1/2, 1/5, 1а;

Набережная: 9, 13;

Некрасовская: 1, 3, 5, 18;

Нерчинская: 8, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48у, 50, 52, 54, 56, 58;

Нижнепортовая: 4;

Океанский: 7, 8, 10б, 12, 13, 16, 17, 19, 19а, 20, 29/31, 34, 35, 39, 41, 43, 46, 48, 48а, 50, 54, 66, 68, 70, 70а, 70в, 72а, 74а, 76, 76а, 83, 85, 87, 92, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109, 121а;

Октябрьская: 2, 4/6, 6, 6а, 8, 10, 25, 25б;

Острякова: 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5а, 5г, 7, 7а, 8, 9, 26, 27, 28, 41, 44;

Партизанский: 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 44, 45;

Перекопский: 7;

Пограничная: 12а, 12б, 15в, 22, 22а, 26, 30;

Пологая: 16, 17, 18, 21, 24, 28, 30, 31, 43, 53а, 54а, 55, 62, 62а, 63, 65а;

Посьетская: 3а, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46, 48;

Прапорщика Комарова: 16, 18, 27, 29, 31, 31а, 35а, 35в, 42, 45, 45а, 48, 52;

Рылеева: 8;

Садовая: 12, 22, 25, 27;

Самарская: 10а;

Светланская: 1, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 22, 29, 31, 33, 35, 38, 41;

Семеновская: 3, 5а, 7, 9б, 15, 17/19, 20, 23, 25, 25а, 30, 32, 34;

Сипягина: 34;

Союзная: 20а;

Станюковича: 48 /лит: И;

Станюковича: 48/лит: Л;

Станюковича: 48/лит.: Н;

Станюковича: 10, 12, 14, 16, 28а, 48, 49, 62, 64;

Стрельникова: 3, 3а, 9а;

Суханова: 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 8д, 11, 13;

Тигровая: 7, 9, 16, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26;

Трудовой: 1а, 13;

Уборевича: 3, 5а, 6, 8, 9а, 10/4, 10а, 10б, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37;

Уткинская: 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 14;

Фонтанная: 51/лит.: А;

Фонтанная: 7, 10, 18, 18а, 18б, 19, 31, 31/2, 35, 36/38, 42, 42а, 47, 47а, 55, 61/1;

Хабаровская: 9, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24б, 25а, 26, 27а, 27б, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 36а;

Чернышевского: 15;

Шевченко: 3, 5, 7, 9, 11;

Ялтинская: 18.

Беляева: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Борисенко: 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72у, 74, 76, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 100б, 104, 104а, 106а, 108, 108а, 110;

Волкова: 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13;

Добровольского: 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

Космонавтов: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 27;

Монтажная: 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 11, 11б, 13, 15, 15а;

Нарвская: 6, 13;

Никифорова: 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 37, 41а, 43, 53, 53а, 53б, 53в, 55, 57;

Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а;

Пацаева: 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11;

Сафонова: 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33, 33у, 34, 36, 37, 39, 39;

Сахалинская: 1у, 5а, 5в, 8, 11, 11а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61;

Строительная 2-я: 15, 21;

Строительная 3-я: 9, 10, 11, 12, 18б;

40 лет ВЛКСМ: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21у;

44 причал: 1;

Бакинская: 4;

Березовая: 5, 7, 9, 21;

Борисенко: 9, 9а, 10, 10/7, 12а, 20, 22, 28, 30, 32;

Бурачка: 7, 9, 11, 13, 13у, 15, 17;

Вязовая: 9у;

Героев Тихоокеанцев: 1а, 16, 20а, 20б, 20в, 20г;

Героев Хасана: 4, 6, 10, 12, 14, 15, 22;

Гризодубовой: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71; Гульбиновича: 4, 8/1, 8/2, 13, 17, 19, 19а, 19б, 21, 25, 27, 29, 29/1, 29/2, 29а, 31;

Калинина: 57, 78, 82, 82у, 84, 89, 91, 105, 105а, 107, 109, 111, 113, 149, 153, 153у, 217, 225а, 253, 255, 255у, 257, 279, 279а, 281, 283, 285, 287;

Каштановая: 13;

Кизлярская: 7;

Кипарисовая: 2, 16, 18, 20;

Коммунаров: 32, 32а, 36/1;

Краева: 3, 6, 8;

Липовая: 2;

Марины Расковой: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Могилевская: 1, 1у, 3;

Надибаидзе: 1, 1у, 4, 6, 6а, 8, 11, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30у, 32, 34;

Нестерова: 3, 5;

Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а;

Олега Кошевого: 3, 5, 7;

Ольховая: 17, 19;

Очаковская: 5;

Пихтовая: 14, 21, 21а, 21у, 33;

Сафонова: 2, 4, 6;

Связи: 3, 5;

Слуцкого: 16/1, 16/2, 16/3, 16у;

Талалихина: 1, 2;

Фастовская: 2, 14, 14у, 20, 20;

Харьковская: 10, 10у;

Херсонская: 12;

Часовитина: 1, 3, 3у, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 23а, 25, 27;

Черемуховая: 3б, 4а, 5, 8, 11, 12а, 12у, 16, 17, 18, 18а, 20, 22, 28.

Нерчинская: 2, 2у, 3, 4, 6, 8, 10, 21, 21у, 23, 25;

Океанский: 34;

Октябрьская: 14, 16, 18, 20, 25б;

Партизанский: 2а, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20;

Прапорщика Комарова: 21, 23, 23а, 27, 29, 31, 31а, 35а, 35в, 45, 45а;

Уткинская: 9, 11, 11б, 13, 15, 18, 18а, 20а, 30, 32, 34, 36;

Верхнепортовая: 9, 9а, 25, 40а, 70;

Казанская: 1, 5, 7;

Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42а, 86в;

Леонова: 20, 21, 21а, 33, 64, 66;

Морозова: 5, 7, 9;

Нижнепортовая: 4;

Перекопский: 3, 5, 7;

Самарская: 10а;

Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;

Станюковича: 48;

Стрельникова: 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12;

Ялтинская: 18;

Авраменко: 8, 9а, 17;

Бестужева: 5;

Верхнепортовая: 30, 32, 38, 44, 64а, 66;

Лейтенанта Шмидта: 29;

Станюковича: 31а, 37, 39, 52, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62;

Чернышевского: 15.

Энергетики Приморских тепловых сетей напоминают горожанам о том, что несмотря на то, что магистральные сети на этих участках ДГК отремонтированы и готовы к подаче воды, существуют еще внутриквартальные (разводящие) сети, находящиеся на балансе других организаций, включая МУПВ «ВПЭС», специалисты которых могут проводить работы на своих участках.

В случае отсутствия ГВС по указанному выше адресу, горожанам следует обратиться в МУПВ «ВПЭС», либо в свою управляющую компанию.

Энергетики напоминают горожанам, что гидравлические испытания теплотрасс являются проверкой готовности магистральных трубопроводов к работе во время предстоящего отопительного сезона 2020-2021 гг. Во время этих испытаний магистральные сети проверяют на прочность и плотность, а также выявляют слабые места на теплотрассе и в оперативном порядке устраняют порывы. Все работы на теплосетях выполняются с соблюдением всех установленных требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]