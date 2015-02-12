Более 15 каналов уже поплатились: ГИБДД предупредила, чем грозит распространение фейков

В сети Интернет и социальных сетях, со ссылкой на распорядительные акты должностных лиц органов государственной власти распространяется информация об ужесточении законодательства в области безопасности дорожного движения в отношении автомобилистов, - сообщает "Вести: Приморье". Как правило эта информация заканчивается ссылкой на рекламные ресурсы видеорегистраторов, антирадаров, а также других устройств и оборудования.

По требованию Госавтоинспекции такие материалы оперативно удаляются из контента интернет-портала. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, на данный момент заблокировано более 50 таких публикаций и свыше 15 каналов. Госавтоинспекция призывает граждан скептически относиться к подобным информационным «вбросам» и не поддаваться на провокации.

Административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством, информация о внесении изменений в которое размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт публикуется на официальном интернет-портале правовой информации.

Убедительно просим представителей СМИ и блогосферы проверять данные, полученные из неофициальных источников, не допуская распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей в заблуждение читательскую аудиторию, а при подготовке материалов о деятельности полиции использовать сведения, размещенные на официальных интернет-ресурсах, в том числе Госавтоинспекции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]