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Крупная авария оставила более 80 домов во Владивостоке без воды и света

Крупная авария оставила более 80 домов во Владивостоке без воды и света

Источник фото: газета Хакасия

Авария на сети электроснабжения оставила без света жильцов 83 домов в приморской столице. В результате остановились и насосные станции, так что горожане оказались ещё и без воды — как холодной, так и горячей. Восстановить электроснабжение обещали к 19:00.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, около 15:40 произошла авария на сети электроснабжения. В Ленинском и Первореченском районах Владивостока отключили свет в восьми десятках домов. Отсутствие электричества привело к остановке насосной станции и полному отключению холодной и горячей воды.

«Произошла крупная авария - вышло из строя три фидера. Один из них ремонтная бригада ВПЭС запустила, к которому была подключена небольшая часть домов в районе улиц Толстого и Гоголя. В районе остальных улиц (Котельникова, Тобольской, Шилкинской и других) работают аварийные бригады и ищут причину порыва электросетей. По этой причине были остановлены насосные станции и произошло отключение квартир от водоснабжения. На устранение аварии специалистам потребуется порядка четырёх часов», - сообщили в МУПВ ВПЭС.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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