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Популярные места отдыха приморцев превращаются в мусорные свалки

Популярные места отдыха приморцев превращаются в мусорные свалки

Источник фото: VLobzor

После отдыхающих на пляжах, в лесу, в море остаются горы мусора, - сообщает "Вести: Приморье".

После нескольких выходных дней, подаривших солнечную погоду, популярные места отдыха в Приморье превратились в мусорные свалки.

В социальных сетях появилось множество фотографий, сделанных в районе Патрокла, острова Шкота, знаменитых Кравцовских водопадов. Картина удручающая. 

"В некоторых местах могут убрать и коммунальные службы, но надо начинать с себя. Чисто не там где убирают, а там где не мусорят", - отмечает vlobzor.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментарии: 1

  1. Иванов Сергей Парфирьевич от 14.06.2020 15:40
    Здесь русских дух, здесь русью пахнет.

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