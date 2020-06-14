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Популярные места отдыха приморцев превращаются в мусорные свалки
После отдыхающих на пляжах, в лесу, в море остаются горы мусора, - сообщает "Вести: Приморье".
После нескольких выходных дней, подаривших солнечную погоду, популярные места отдыха в Приморье превратились в мусорные свалки.
В социальных сетях появилось множество фотографий, сделанных в районе Патрокла, острова Шкота, знаменитых Кравцовских водопадов. Картина удручающая.
"В некоторых местах могут убрать и коммунальные службы, но надо начинать с себя. Чисто не там где убирают, а там где не мусорят", - отмечает vlobzor.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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