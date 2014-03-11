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Ледяная красота: Кравцовские водопады привлекают туристов в любое время года

Ледяная красота: Кравцовские водопады привлекают туристов в любое время года

Фото: vlobzor

Одни из самых доступных водопадов в Приморье – Кравцовские – привлекают туристов даже в холода и морозы, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на @VLobzor.

Главная кравцовская достопримечательность находится в четырёх километрах от села Кравцовка. Она представляет собой небольшой каскад, состоящий из пяти водопадов. У каждого из них имеются названия – «Сказка», «Каменная чаша», «Дикая пасть», «Хрустальный» и «Ступенчатый». Причём все эти названия они получили неслучайно, а на основе ассоциаций, которые вызывают. Так, например, «Дикая пасть» напоминает чудовище, а «Каменная чаша» представляет собой большой котёл.

Кравцовские водопады считаются одними из самых легкодоступных водопадов в Приморье. Расстояние от Владивостока – всего около 100 километров. Рядом с дорогой находится большая поляна. От неё идёт отчётливая тропинка. Некоторые вовсе гуляют по руслу реки.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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