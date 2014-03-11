Экотропу к знаменитым Кравцовским водопадам обустроят в Приморье

Экотропу к одной из главных достопримечательностей юга Приморья - пяти водопадам на ручье Кравцовский - планируют обустроить в 2020 году.

"Кравцовские водопады. Совместно с НП "Земля леопарда" прорабатываем вопрос обустройства экологической тропы. На следующий год, уверен, что сможем обустроить. Утром в лесу осень вкусно пахнет, но уже осенью", - написал на своей страничке в Facebook заместитель председателя правительства региона Константин Шестаков.

Напомним, Кравцовские водопады находятся в охранной зоне национального парка "Земля леопарда". Водопады высотой от четырех до семи метров являются памятником природы и с 1984 года охраняются законом.

Зампред регионального правительства также обратил внимание на необходимость развития дорожной и туристской инфраструктуры Хасанского района, на территории которого находится нацпарк.

"Абсолютно ясно, что нам нужно идти по пути проектирования и поиска средств на дорогу, локальные очистные сооружения, концепцию благоустройства. Считаю верным очистить всю прибрежную часть (пляж) от всех домиков и обустроить их (шезлонги, зонты, души, раздевалки)", - обозначил Шестаков планы по развитию туристического потенциала села Андреевка, куда ежегодно приезжают любители пляжного отдыха из регионов Дальнего Востока.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]