Резкий рост пострадавших от укусов клещей отмечен в Приморье

На территории Приморского края c нарастающим итогом зарегистрировано 4268 обращений с присасыванием клещей на 30 административных территориях края, что на 8,6% больше средних многолетних данных, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что все административные территории Приморского края являются опасными в отношении возможного заражения инфекциями, передающимися клещами. Заболеваемость клещевыми инфекциями носит сезонный характер. К заражению клещевыми инфекциями восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола.

Заражение клещевым вирусным энцефалитом также возможно при употреблении сырого козьего молока. На эндемичных территориях по клещевому энцефалиту, у коз в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому употреблять молоко необходимо только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое козье молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана.

При нахождении на опасной в отношении клещей территории необходимо иметь одежду спортивного типа и головной убор. Одежда должна быть светлой и гладкой. Воротник и манжеты плотно прилегать к телу, рубашку заправить в брюки. Брюки заправить в носки на резинке. Регулярно проводите осмотры одежды, волосистой части головы и открытых участков тела.

Для обработки одежды используют средства, отпугивающие клещей, например: «Рефтамид», «Медифокс-антиклещ», «Капкан-преграда», «Таежный» и другие.

В случае присасывания клеща – необходимо максимально быстро его удалить, желательно обратиться в медицинскую организацию.

Снимать клеща следует максимально осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации: захватить клеща пинцетом или обернутой чистой марлей пальцами как можно ближе к ротовому аппарату и держа его строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща против часовой стрелки, извлечь его из кожных покровов. Место укуса продезинфицировать, после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Снятого клеща рекомендуется сдать в лабораторию, где проводятся экспресс-исследования для определения их зараженности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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