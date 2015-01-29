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В женской исправительной колонии поставили театрализованное шоу

В женской исправительной колонии поставили театрализованное шоу

Источник фото: пресс-служба ведомства

14 июня в России отметили День легкой промышленности. В женской исправительной колонии №10 в посёлке Горное Михайловского района к этому празднику подходят творчески вот уже три десятка лет, сообщают «Вести:Приморье».

Например, в прошлом году в учреждении воссоздали сказку «Золушка», а в этом году решили поставить театрализованное шоу, в основу которого была положена экранизация сказки режиссёра Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса», отметили в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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