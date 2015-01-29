Сегодня, 15:52
В женской исправительной колонии поставили театрализованное шоу
14 июня в России отметили День легкой промышленности. В женской исправительной колонии №10 в посёлке Горное Михайловского района к этому празднику подходят творчески вот уже три десятка лет, сообщают «Вести:Приморье».
Например, в прошлом году в учреждении воссоздали сказку «Золушка», а в этом году решили поставить театрализованное шоу, в основу которого была положена экранизация сказки режиссёра Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса», отметили в ведомстве.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: