Лицом в асфальт: экс-полицейским выдвинули обвинение

В Хорольском районе завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников полиции, обвиняемых в получении взятки, сообщают «Вести:Приморье».

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников полиции. Они обвиняются в получении должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки.

По версии следствия, 2 декабря 2019 года обвиняемые находились на дежурстве в составе экипажа дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Хорольскому району и, осуществляя патрулирование на автомобиле, увидели, что по дороге во встречном направлении движутся два зерноуборочных комбайна. Фигуранты остановили комбайны для проверки документов у водителей и выявили ряд нарушений, подпадающие под признаки административных правонарушений. После этого, обвиняемые, оказывая психологическое давление на водителей и угрожая наказанием в виде административного ареста, а также задержанием транспортного средства, потребовали передать им взятку в виде денег в размере 20 тысяч рублей. Один из водителей, опасаясь наказания и выручая своего коллегу, вынужден был передать требуемые деньги.

Кроме того, 6 декабря 2019 года на той же трассе обвиняемые заметили движущийся трактор, догнали его и остановили для проверки документов. Действуя по аналогичной схеме, они стали вымогать взятку у водителя в размере 25 тысяч рублей, за непривлечение к административной ответственности. Водитель, который действовал в рамках оперативно-розыскной деятельности, предложил снизить сумму и передал 15 тысяч рублей. После получения взятки сотрудники дорожно-постовой службы были задержаны сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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